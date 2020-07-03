Korona virüsü beyaz ve kırmızı et satışlarını düşürdü - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) salgını yaşanan kısıtlamalarla birlikte piknikçileri etkilerken, bu durum beyaz ve kırmızı et satıcılarını da olumsuz etkiledi.



Türkiye'de Mart ayından bu yanan yaşanan Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalar piknikçileri etkiledi. Bu durum beyaz et sektörünü de vururken, geçen yıl bu zamanlar ile şimdi arasındaki satışlar dünya kadar fark olduğu görüldü. Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde kasap dükkanı işleten Sezgin Yıldız, geçen yıl bu zamanlar en çok satılan tavuk kanadının 23 TL olduğunu bu yıl fiyatın 30 TL'ye çıktığı söyledi. Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıla oranla işlerinin biraz daha düştüğünü anlatan Yıldız, "Bu yıl salgın nedeniyle vatandaşlar fazla pikniğe gitmez oldu. Zaten geçtiğimiz aylarda piknik alanlarında bir kısıtlamalar vardı. Şuna için bu kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşlar biraz temkinli davranıyor. Geçen yıl bu zamanlar en çok satılan tavuk kanadı şuan fazla rehavet yok. Şuna fiyatı 22 TL tavuk pirzola fazla satılıyor. Onun yanında 48 TL'den sattığımız kıyma, köfte ve sucuk satışları biraz iyi. Ama bu aydan sonra işlerimizin açılacağını umuyoruz. Vatandaşlarımızı pikniğe gittiklerinde sosyal mesafe ve maske kurulana uymalarına davet ediyorum "dedi. - BİLECİK