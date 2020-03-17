Korona virüsü boğa güreşlerini de vurdu - Son Dakika
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Korona virüsü boğa güreşlerini de vurdu

7 saat önce

Artvin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Korona virüsü boğa güreşlerini de vurdu, System.String[]

Artvin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında iptal edildi. İl merkezi ve ilçelerinde toplam 12 boğa güreşi organizasyonu yer alırken, bunlardan 4 tanesi iptal edildi.


Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, koronavirüs (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında iptal edildi. Kentte, il merkezi ve ilçeleri olmak üzere yılda toplam 12 boğa güreşi organizasyonu yer alıyor. 28-29 Mart tarihleri arası Yusufeli Sarıgöl Boğa güreşleri, 4-5 Nisan tarihleri arası Sarıgöl Muhtarlık Güreşleri, 11-12 Nisan tarihleri arası Berta Sakalar Köyü ve 18 -19 Nisan tarihleri arasında yer alan boğa güreşleri festivalleri önleyici tedbirler kapsamında iptal edildi.


Artvin Valiliği tarafından alınan kararı üyelerine aktaran Boğa güreşi dernekleri, "2020 Mart ve Nisan ayında yapılacak tüm boğa güreşleri iptal olduğunu duyurdu. Organizasyon, Nisan ayının 15 inde yapılacak değerlendirme toplantısı ile festivallerin tarihleri o gün ki şartlara göre tekrar değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu. - ARTVİN

Sarıgöl, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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