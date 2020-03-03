Korona virüsü bu kez Şili'ye sıçradı - Son Dakika
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Korona virüsü bu kez Şili'ye sıçradı

6 saat önce

Şili'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Korona virüsü bu kez Şili'ye sıçradı, System.String[]

Şili'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü Güney Amerika ülkelerinde de görülmeye başlandı. Şili'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Hastanın başkent Santiago'nun güneyinde yer alan Talca şehrinde 33 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.


Öte yandan, komşu ülke Arjantin'de de bugün ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyurulmuştu. - SANTİAGO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Amerika, Wuhan, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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