Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar - Son Dakika
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Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar

22 dakika önce

İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, korona virüs nedeni ile yetkililerin 'Dışarıya çıkmayın, evde kalın' uyarılarını dikkate almayarak sahilde piknik yapmaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, korona virüs nedeni ile yetkililerin 'Dışarıya çıkmayın, evde kalın' uyarılarını dikkate almayarak sahilde piknik yapmaya devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı ve devletin diğer organları vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın, evde kalın' uyarısı yaptı. İstanbul'da bazı vatandaşlar bu uyarıları dikkate almayarak gündüz olduğu gibi akşamda Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahiline giderek piknik yapmaya devam etti.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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