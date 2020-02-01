Korona virüsü Diyarbakır'da maskeyi karaborsaya düşürdü - Son Dakika

Türkiye'nin en kapsamlı İş Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü sonrasında maske satışlarının karaborsaya düştüğünü söyledi. Narin, "1 lira 30 kuruş olan maske fiyatları bir günde 15 liraya yükselten fırsatçıların bu hareketi bizi insanlığımızdan utandırıyor. Fırsatçıların önüne geçilmesi için elimizden geleni yapacağız ve fırsatçılara karşın Diyarbakır'da devletimizin de desteğiyle bir maske üretim fabrikası kurmayı ve vatandaşlarımızı fırsatçıların insafına bırakmamayı taahhüt ediyoruz" dedi.



İŞGEM Genel Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin önemli açıklamalarda bulundu. Narin, korona virüsü önleyici tedbirleri nedeniyle halkın maske alımına olan yoğun talebini fırsat bilen maske üreticilerinin daha bir iki hafta önce 1 lira 30 kuruşa sattıkları maskeleri karaborsadan 10 ile 15 Türk Lirası aralığına kadar yükseltiğini söyledi. Narin, milletin bekası için devletin acilen konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.



"Fırsatçıların böyle hamleleri bizi insanlığımızdan utandırıyor"



Depremde ve doğal afetlerde görmeye başladıkları fırsatçıların şimdi korona virüsünde karşılarına çıktığını aktaran Narin, "Krizi fırsata dönüştürmeye çalışan vicdan yoksunu karaborsacılar milletimiz nezdinde tarihe kara bir leke olarak geçecek ve milletimizin vicdanında mahkum olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının mağduriyetinden kriz anında rant devşirme peşinde olan bu firmalara karşı acilen tedbirlerin alınması ve karaborsacılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütünün de açıkladığı gibi dünyanın karşı karşıya kaldığı bu tehlikeli korona virüsünün ülkemize ve milletimize yönelik muhtemel etkilerinin azaltılması için hükümetimiz ve bilhassa Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleri ortada iken bu gelişmelerin yaşanması bizi insanlığımızdan utandırıyor. Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların depremin enkazı daha kaldırılmadan deprem çantası pazarlamaya çalışması milletimizin kaygılarını ve hastalıktan korunmak adına geliştirdiği refleksi ranta dönüştürmeye çalışan fırsatçılara karşı konuyla ilgili olarak hükümetimizi önlem almaya davet ediyoruz" diye konuştu.



"Fırsatçılara karşı gerekirse Diyarbakır'da maske fabrikası açarız"



İŞGEM olarak ellerindeki stokları aynı fiyatlardan vermeye devam edeceklerini belirten Narin, "Çünkü vatandaşa hizmet, bu ülkede ticaret yapan para kazanan herkesin görevi ve sorumluluğudur ilkesiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız paniğe kapılmamaları ve maske taleplerini zamana yaymalarıdır. Devletimizin önleyici politikaları vardır ve yeterlidir. Gerekirse İŞGEM iş güvenliği olarak Diyarbakır'da devletimizin de desteğiyle bir maske üretim fabrikası kurmayı ve vatandaşlarımızı fırsatçıların insafına bırakmamayı taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR