Korona virüsü durdurulamıyor - Son Dakika

Korona virüsü durdurulamıyor
6 saat önce
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi. - MUSKAT
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