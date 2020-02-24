Korona virüsü durdurulamıyor - Son Dakika
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Korona virüsü durdurulamıyor

6 saat önce

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.

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Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi. - MUSKAT

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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