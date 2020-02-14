Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu - Son Dakika Ekonomi

Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ediyor.

Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ediyor. Virüs yayılması ihtimaline karşı Mart sonuna kadar ülkede okullar ve birçok kuruluşun yanında fabrikalar da kapatıldı. Fabrikaların kapatılması da Çin'in dünyaya ihraç ettiği elektronik ürünlere yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Çin'den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Yeni ürün alamayan ithalatçı firmalar da ürün bulmakta zorluklar yaşadıklarından, maliyetlerini karşılamak için fiyatlarda artışa gidiyor. Bu artış da küçük esnafın aldığı ürünleri daha yüksek fiyattan almasına sebep oluyor.


İthalatçıların ellerindeki stokların azalmasından dolayı ürünlere son bir aydır zam yaptıklarını belirten esnaf İsmail Kılıçoğlu, "Fiyatlar bir öncekini tutmuyor" dedi. Kılıçoğlu ayrıca ithalatçı firmaların "Malumunuz üzere Çin'deki korona virüsünden dolayı Çin tatili şimdilik Mart ayının sonuna sarkmıştır, en iyi ihtimalle de bize yeni ürün gelmesi en az 2 ayı bulacaktır, belki de 3-4 ay. bununla birlikte biz de şirketin genel durumunu düşünmek zorundayız, istemeyerek de olsa elimizdeki ürünlere piyasa şartları ve Çin'deki durumu takip edip peyder pey zam yapmış olacağız" şeklinde mesajlar atıp fiyatların sürekli olarak arttığını ifade etti.


Elektronik ürünlere yüzde 10 ila 20 arası zam geldiğini söyleyen esnaf, "Telefon ekranı toptancıda 170 liraydı, aradan 2 gün geçtikten sonra bu sefer 200 lira olduğunu söyledi. Bir iki ay sonra elinde ürün kalmayacağını, sonra da sıkıntı yaşayacağımızı söylüyorlar. Aynı zamanda elimizdeki stokları değerlendirmemiz gerektiğini ve ucuza vermemiz gerektiği konusunda bizi uyarıyorlar. Gelecek günlerde daha farklı alacağımızı söylüyorlar" dedi.


Zamdan en çok hafıza kartı, ekran, batarya ve şarj aletlerinin etkilendiğini kaydeden Kılıçoğlu, zamlar karşısında müşteriye yeni fiyatı "ayakta kalmak için" yansıtmak zorunda olduklarını dile getirirken yine de müşteriyle orta bir yol bulabileceklerini de söyleyerek, "Müşteri de isyan ediyor, 3 lira farkla aldığım zaman 3 lirayı yansıtmak zorundayım, ama yine de müşteri ile diyaloğumuz farklı. Fiyatı fazla bulan müşteri başka yere gidiyor. Müşteriyi kırmamak için 3 liradan 5 liraya çıkan ürünü 4 liraya vermeye bakıyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs şüphelilerini ihbar edenlere 430 liralık para ödülü verilecek
Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı 40 bin altına mal olan 114 yıllık tarihi Ragıp Paşa Köşkü icradan satılacak

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]