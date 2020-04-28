Korona virüsü fırsat bilerek apartmana dadanan hırsızın ayakkabı çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle ayakkabılarını kapı önlerine bırakmalarını fırsat bilen hırsızlar apartmanlara dadandı. Bir hırsız, girdiği apartmanda kapı önlerinde bırakılan ayakkabılardan beğendiklerini çalarak yanındaki çantasına koydu. Hırsızın, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Korona virüs nedeniyle vatandaşlar çoğunlukla evlerinde kaldı, kimisi de ayakkabıları evin içerisine almayarak kapı önlerinde bıraktı. Bunu fırsat bilen hırsızlar da apartmanlara dadanarak ayakkabıları çalmaya başladı. Sultanbeyli'de de bir şahıs, elinde çantayla girdiği apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları inceledi. Şahıs beğendiği ayakkabıları çantasına koyarak çaldı. Şahıs daha sonra çaldığı ayakkabılarla beraber apartmandan uzaklaştı.



Apartmana dadanan hırsızın kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde çantayla apartmana giriyor. Kapı önlerindeki ayakkabılardan beğendiklerini çantasına koyarak çalıyor. Daha sonra binadan çıkıyor. - İSTANBUL