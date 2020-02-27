Korona virüsü hava yolu şirketlerini de vurdu - Son Dakika
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Korona virüsü hava yolu şirketlerini de vurdu

6 saat önce

Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, korona virüsü nedeniyle hava yolu şirketlerinin mali kaybının 30 milyar dolar olabileceğini söyledi.

Korona virüsü hava yolu şirketlerini de vurdu, System.String[]

Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, korona virüsü nedeniyle hava yolu şirketlerinin mali kaybının 30 milyar dolar olabileceğini söyledi.


Fransız medyasına konuşan Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, korona virüsü nedeniyle hava trafiğinde yaşanan gerilemenin birçok şirketi olumsuz etkileyeceğini söyledi. de Juniac, Aralık ayı sonunda ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle birçok hava yolu şirketinin "tehlikede" olduğunu dile getirdi.


IATA Genel Direktörü Juniac, korona virüsü nedeniyle hava yolu şirketlerinin ön tedbir aldığına dikkat çekerek, hava yolu şirketleri arasında iflas riskinin olup olmadığına dair tahminde bulunmak için erken olduğunu dile getirdi. de Juniac, başta Singapur olmak üzere birçok ülke yönetiminin mali önlem aldığını sözlerine ekledi.


Hava yolu şirketlerinin maliyetlerinin azaltılması için virüsten etkilenen tüm ülkelerin hükümetlerinin mali destek vermesi gerektiğine işaret eden de Juniac, şirketlerin uçuşlar sırasında aldıkları önlemlerin de virüsün yayılmasını engellediğini belirtti. Juniac, IATA tarafından geçen hafta yapılan açıklamada çoğunluğu Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin 2020'deki ciro kaybının 30 milyar dolar olarak açıkladığını hatırlattı. - PARİS

Aralık, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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