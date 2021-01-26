Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı - Son Dakika

Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı

26.01.2021 00:01

Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 21 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynarken suçüstü yakalanan 21 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde kapalı alanda kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda korona virüs önlemlerini hiçe sayan 21 kişi kumar masalarında yakalandı. Polis ekipleri, baskında işletmelerde bulunan 21 kişiye şahsa, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Baskınlarda ayrıca içeride bulunan 5 şahsa kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi yönünde işlem yapılırken, kumar oynattığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan işletmeler ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı
Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı
Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı
Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı

Koronavirüs, Para Cezası, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsü hiçe sayan 21 kişi kumar masasında yakalandı - Son Dakika


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