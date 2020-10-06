Korona virüsü hiçe sayan ünlü gece kulüplerine ve müşterilere ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul polisi, Covid 19 tedbirlerini hiçe sayan ünlü gece kulüplerine ceza yağdırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğince, 249 ekip ve 549 personelle ünlü mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda gece kulübü, gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna gibi yerlerde denetleme gerçekleştirildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bu mekanların yanı sıra ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri, amaç dışı faaliyet gösteren mekanlar da ekiplerce denetlendi.

545 BİN TL CEZA KESİLDİ

Denetlemelerde toplam 6 bin 242 şahısın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi yakalanırken 11 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. Korona virüs tedbirlerine hiçe sayan 364 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince toplam 545 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

19 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Bu mekanlarda izinsiz ve sigortasız çalıştığı belirlenen 7'si yabancı uyruklu toplam 42 kadın hakkında da idari işlem yapıldı. Denetlemelerle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 iş yeri ise mühürlendi.

(İHA)