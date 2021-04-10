Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza - Son Dakika

Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza

10.04.2021 16:32

- Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen bir derneğe düzenlenen operasyonda korona virüsü hiçe sayan 17 kişiye toplamda 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

- Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen bir derneğe düzenlenen operasyonda korona virüsü hiçe sayan 17 kişiye toplamda 106 bin lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, valilik koordinesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki bir derneğe "kumar" operasyonu düzenlendi.

Dernek lokaline baskın yapan polis, 17 kişinin kimlik kontrolünü yaparak GBT'sini sorguladı. Salgın ekipleri de maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 17 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 106 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca dernek hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza
Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza
Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza
Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza

Koronavirüs, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsü hiçe sayıp dernekte 'kumar' oynayan 17 kişiye 106 bin lira ceza - Son Dakika


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