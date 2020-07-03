Korona virüsü iki ayda yenen muhtar: "İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim" - Son Dakika

Korona virüsü iki ayda yenen muhtar: "İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim"

Kartal'da Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, korona virüsü iki aylık tedavi sonucunda yenebildi.

Kartal'da Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, korona virüsü iki aylık tedavi sonucunda yenebildi. Tedavi sürecinde öksürük, kanlı kusma, ishal, kilo kaybı gibi yıpratıcı belirtiler yaşadığını belirten Ekiz, "İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim" dedi. Muhtar Ekiz aynı zamanda yetim bir çocuğun kendisine gönderdiği "Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin" mesajıyla duygulandığını belirtti.

Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kartal'da Hürriyet Mahallesinde muhtarlık görevini yürüten Fatih Ekiz, Türkiye'de korona virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerde korona virüse yakalandı. Muhtarlığa yardım talep etmek için gelen vatandaşlarla ilgilendiği sırada Fatih Ekiz virüse yakalandığını fark etti. Belirtileri yaşamasının ardından test yaptıran ekiz, pozitif sonucunu görünce kendisini eve kapattı. Toplam iki ay kadar süren zorlu tedavi sürecinin ardından negatif test sonucunu alarak korona virüsü yendi. Muhtar Fatih Ekiz tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Korona virüse nasıl yakalandığını anlatan Fatih Ekiz, "Sabah muhtarlığımızı açtığımızda üç dört bin kişinin muhtarlığımızın önünde olduğunu gördük. Burası en fazla işçi kesiminin olduğu bir mahalle. İşten çıkartılan merdiven temizliğine giden garson ve benzeri gibi birçok işçi burada yığıldı. Kendimiz, güvenlik güçlerimiz emniyet güçlerinden yardım istedik, kat görevlilerinden yardım istedik ama alanımız da çok küçük bir alan. Fakat talepler çok yoğun olduğu için bu süreçte bu hastalığa yakalanmış olduk.

Genelde dinamik olarak çalışıyoruz. Üçüncü veya dördüncü günüydü artık herkesle uğraşıyorduk. Fakat öyle bir hale geldik ki ayaklarımızın artık çalışmadığını hissettik. O süreçte hastaneye gittim ilk testim negatif çıktı fakat kendimi bildiğim için yani bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Negatif çıktıktan sonra akşamleyin bir daha gittim bu sefer bir gün sonra pozitife döndüğümüzü öğrendik. Vücut kırgınlığı, ishal, baş ağrısı, el titremesi gibi belirtiler vardı" dedi.

Hastalık sürecinin zor geçtiğini belirten Ekiz, "İlk yakalandığım anda zaten sonuçlar beklemeden kendi kırgınlıklarımı hissedince kendimi eve kapattım. Zaten hafta sonuna denk geldi cuma günüydü. Bana sonuç çıkınca kendimi evde muhafaza etmeye başladım. Biraz ağır geçirdim çünkü ondan bir hafta önce de bir gribal enfeksiyona yakalanmıştık koli dağıtımı sırasında" dedi.

"İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim"

Öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, el titremesi gibi belirtileri olduğunu söyleyen Ekiz, "Kendi ailem dahil binada on dört kişide korona çıktı. Onlarınki birazcık daha hafif geçti hatta hiçbir belirti olmadan geçti fakat benimki öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, zor bir süreçten geçtim. İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim diyebileceğimiz kadar ağır geçti.

Bizim mahallemizde birçok aile koronaya yakalandı. Bu süreçte yakalananlar ve yenenler muhtarlık üzerinden whatsapp üzerinden sosyal medyalar üzerinden nasıl atlattığına dair fikir alışverişinde bulunduk. Şükürler olsun yirminci günün sonundan sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. İki aylık bir süreci buldu atlatma ve yakalanma sürecimiz. İkinci negatif sonucunu üçüncü testten sonra alabildik" dedi.

"Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin"

Mahalleden yetim küçük bir çocuğun tedavi sürecinde kendisine attığı duygusal bir mesajdan bahseden Ekiz, "Ufacık bir mesaj gelmişti. Bizim sürekli düzenli olarak baktığımız yetim çocuklar var. Onlardan birisinin bir mesajı benim hala gözümün önünden gitmez. "Muhtarım geçen bayram sizinle tanıştık, ben babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin" diye bir mesajı vardı. Tabii bu bizi çok mutlu, onore etti, duygusallaştırdı" şeklinde konuştu.

Maske ve sosyal mesafeye uymayanları uyaran Ekiz, "Rabbim kimseye yaşatmasın öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Benim yaşadıklarımın onda birini yaşamış olsalar kesinlikle devletimizin uyguladığı bütün kanuni hakları kendi sağlıkları açısından uymuş olurlardı" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Hürriyet, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü iki ayda yenen muhtar: 'İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim' - Son Dakika

Son Dakika

14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti
16:27
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü iki ayda yenen muhtar: "İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]