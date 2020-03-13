Korona virüsü İtalya'da bilançoyu ağırlaştırıyor - Son Dakika
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Korona virüsü İtalya'da bilançoyu ağırlaştırıyor

7 saat önce

Karantina altına alınan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya, vak'a sayısı ise 15 bin 113'e yükseldi.

Korona virüsü İtalya'da bilançoyu ağırlaştırıyor, System.String[]

Karantina altına alınan İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya, vak'a sayısı ise 15 bin 113'e yükseldi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 189 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının bin 16'ya ulaştığı açıklandı. Toplam vak'a sayısı ise 12 bin 462'den 15 bin 113'e yükseldi. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana vak'a sayısındaki en büyük artışın yaşandığı belirtildi.


İtalya Başbakanı Guiseppe Conte alınan önlemlere yönelik yaptığı açıklamada, "Büyük bir ulus olabileceğimizi gösteriyoruz. Yarını kucaklayabilmemiz için şimdi birbirimizden uzak duralım" ifadelerini kullandı.


İtalya hükumeti dün, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eczaneler ve marketler dışındaki tüm dükkanların kapatılacağını duyurmuştu. Virüs nedeniyle acil durum önlemleri de ulusal düzeye genişletilmişti. - ROMA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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