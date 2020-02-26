Korona virüsü Japonya'da bir ölüme daha neden oldu - Son Dakika
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Korona virüsü Japonya'da bir ölüme daha neden oldu

6 saat önce

Japonya'da bir kişi daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüsü Japonya'da bir ölüme daha neden oldu, System.String[]

Japonya'da bir kişi daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Karantinaya alınan gemi dışından yaşanan ikinci ölümle ülke genelindeki toplam ölü sayısı da 6'ya yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsünün bilançosu ağırlaşıyor. Hokkaido eyaleti yerel hükümetinden yapılan açıklamada, Hakodate şehrinden daha önce korona virüsü teşhisi konulan bir yaşlının hayatını kaybettiği bildirildi.


Ölü sayısı yükseliyor


Japonya'da ilk olarak 80'li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmış, 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 4 yolcu da yaşamını yitirmişti. Gemi dışındaki ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçen son can kaybı, ülke genelindeki toplam ölüm sayısını da 6'ya çıkarmış oldu. - TOKYO

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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