Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

6 saat önce

Japonya'nın farklı eyaletlerinde karşılaşılan yeni korona virüsü vakalarıyla, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 262'ye yükseldi.

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'nın farklı eyaletlerinde karşılaşılan yeni korona virüsü vakalarıyla, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 262'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak, daha önce enfekte olduğu anlaşılan taksi şoförü ile teması olduğu belirlenen 2 Tokyo sakininde daha korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 2 kişinin enfekte olduğunun anlaşıldığı belirtilirken, Aichi eyaletinden de bir yeni vaka bildirildi. Kanagawa eyaletinde ise yerel hükümet için çalışan ve enfekte olmuş kişilerin tahliyesinde görev alan bir kişiye korona virüsü bulaştığı belirtildi.

İTFAİYE GÖREVLİSİNE DE BULAŞTI

Japonya'da karantina altına alınan gemideki enfekte olmuş yolcuya hastaneye tahliyesi sırasında ambulansta eşlik ettiği belirtilen bir itfaiye departmanı çalışanının da korona virüsünden enfekte olduğu tespit edildi. Aynı ambulansta 2 görevlinin daha bulunduğu açıklandı.

WUHAN'DAN TAHLİYE EDİLEN KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Japonya'nın Wuhan'a gönderdiği 3. tahliye uçağı ile ülkeye dönen bir kişinin de korona virüsü taşıdığı kaydedildi. Söz konusu uçakla ülkeye getirilen 145 kişinin, ilk testlerde negatif çıkmalarının ardından virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12,5 gün hükümetin tahsis ettiği tesiste gözetim altında tutulduğunu hatırlatan yetkililer, gözetim sürecinin sonunda yapılan son tetikte 1 kişinin pozitif sonuç verdiğini söyledi.

BİR DOKTOR DAHA

Ülkede korona virüsüne yakalanan ilk doktor olarak kayıtlara geçen vaka ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Virüs testinde pozitif çıktığı açıklanan 50'li yaşlardaki doktorun çalıştığı hastanede başka bir doktorda daha korona virüsüne rastlandı. Son vakalarla birlikte ülkede şimdiye dek belirlenen toplam korona virüsü vakası sayısı 262 oldu. Japonya'da daha önce 1 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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