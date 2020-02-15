Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide 67, Tokyo'da da 8 yeni vaka tespit edildi.

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide 67, Tokyo'da da 8 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülke genelindeki vaka sayısı 337'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden kötü haber geldi. Son olarak gerçekleştirilen testlerde 67 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Aynı saatlerde Japonya'nın başkenti Tokyo'da da 8 yeni vaka belirlendi. Böylece gemide virüsten enfekte olan toplam yolcu ve mürettebat sayısı 285'e yükselirken, ülke genelinde bildirilen toplam vaka sayısı da 337 oldu.

Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya'da karantina altına alınan gemide daha önce 218 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenmiş, karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı. Gemideki ileri yaşlı 11 yolcunun virüs testinde negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildiği duyurulmuştu. Söz konusu yolcuların karantina süresinin bitimini hükümetin tahsis ettiği tesiste bekleyeceği belirtilmişti. Son olarak da ABD'nin gemideki vatandaşlarını tahliye edeceği iddia edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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