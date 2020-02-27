Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

7 saat önce

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya'nın Aichi, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Gifu ve Nagano bölgelerinde son teyit edilen vakalarla, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 894'e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu biliniyor.


Bilanço ağırlaşıyor


Dün Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 7'ye yükselmişti. 7 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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