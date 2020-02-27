Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

12 dakika önce

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da bildirilen yeni korona virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısını 894'e çıkardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya'nın Aichi, Hokkaido, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Gifu ve Nagano bölgelerinde son teyit edilen vakalarla, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 894'e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 705 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu biliniyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Dün Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ülkede virüs kaynaklı ölüm vakaları 7'ye yükselmişti. 7 ölüm vakasının 4'ünü daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alman Anayasa Mahkemesi'nden yaşama son verme hakkına yeşil ışık
Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Son dakika: İdlib'de ılımlı muhalifler, stratejik önemdeki Serakib ilçesini kontrolüne aldı

Son Dakika Haberleri
08:47 Aleyna Tilki'nin Yalan'ı
08:47 Hakan Aysev sahnede dizini kırdı
08:47 İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda
08:47 'Kalk Gidelim' 100. bölümü kutladı
08:47 Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 09:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]