Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi.

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 508 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu ifade edildi.


En fazla Hokkaido etkilendi


Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 108 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 86 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Dün itibariyle, iyileşme belirtisi gösteren toplam 346 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 56 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.


14 kişi ölmüştü


Korona virüsü şimdiye dek Japonya'da 14 can almış, ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı. Gemi haricinde Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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