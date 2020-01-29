Korona virüsü Kapadokya'yı etkiledi - Son Dakika
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Korona virüsü Kapadokya'yı etkiledi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü Türkiye'de turizmi etkileyeceği gibi özellikle Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Çinli turist sayısında azalma bekleniyor.

Korona virüsü Kapadokya'yı etkiledi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü Türkiye'de turizmi etkileyeceği gibi özellikle Kapadokya Bölgesini ziyaret eden Çinli turist sayısında azalma bekleniyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsü, Kapadokya bölgesini ziyaret eden Çinli turist sayısında da ciddi oranda azalma bekleniyor. 2019 yılında Kapadokya bölgesini 275 bin Çinli turist ziyaret ederken turizmciler 2020 yılında ise bu rakamın virüs tehdidinin devam etmesi halinde ciddi anlamda düşüş bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Talip Aldemir yaptığı açıklamada Çin'de ortaya çıkan Korona virüsünün turizmi ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Aldemir, "Korona virüsü şuanda tüm dünyayı tehdit eden bir virüs olarak gündemimize geldi. Umarız bir an önce bu virüsün anti virüsü bulunur. Kimseyi daha fazla tedirgin etmeden, tehdit etmeden kapanır. Bunun etkileri ülke turizmimizi çok ciddi şekilde etkileyeceği gibi özellikle Kapadokya 2018 yılında ki Çin'in Türkiye yılı ilan edilmesinden sonra çok ciddi anlamda Çin'den ülkemize ve Kapadokya bölgemize turist akımı gerçekleşti. Şu an için ciddi anlamda Sağlık Bakanlığı'nın önlemlerini aldığını biliyoruz. İnşallah bir an önce kapanır ve turizmimizi etkilemez diye düşünüyoruz" dedi.


"Kapadokya'da iptaller var"


Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün ardından bölgeyi ziyarete gelecek Çinli turistlerin rezervasyon iptallerinin olduğunu söyledi. TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Talip Aldemir, "Bölgemizde şu anda tedirginlikler var. İptallerimiz ciddi anlamda olmasa da var" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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