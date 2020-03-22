- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı - Son Dakika
Son Dakika Genel - Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı - Son Dakika

- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

7 saat önce

- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, korona virüsü nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular.

- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları, korona virüsü nedeniyle evde kalınca çareyi kapı önünde sohbet etmekte buldular. Kahvelerini alan komşuların kapı önü sohbeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi. Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi mahallesine yaşayan 27 yıllık kapı komşuları Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan korona virüsü salgını nedeniyle ev ziyaretlerine bir süre ara verdiler. Evden çıkmayan iki arkadaş, komşuluk bağlarını ise farklı bir yöntemle sürdürüyorlar. 1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapı önüne koydukları sandalye sohbetlerine ara vermeden devam ediyorlar. Kahvelerini yudumlayan ve sohbetlerini yapan iki komşunun, bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

27 yıllık iki komşu, "korona bizi bitirdi. Çarşıya da çıkamıyoruz. Bir birlerimize gidemediğimiz için barı kapıda kahvelerimiz içelim" dediler.

- Korona virüsü komşuluklarına engel olamadı

Artvin, Arhavi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:54 Kaynak: İHA

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