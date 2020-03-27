Korona virüsü Kremlin'e sıçradı - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin Sarayı'nda çalışan 1 kişide korona virüsünün tespit edildiğini doğruladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunun bulunduğu Kremlin Sarayı'nda çalışan 1 kişide yapılan testler sonucunda korona virüsüne rastlandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'deki korona virüsü vakasını doğrularken virüs tespit edilen kişinin başkent Moskova'daki enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı açıklandı. Gazetecilerin konu ile ilgili sorularına yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov korona virüsüne yakalanan çalışana yönelik, "Kişi haklarına dayanarak sizlere kişi hakkında bilgi vermem doğru değil" dedi.



Rus basını ise Kremlin Sarayı'nda çalışan kişinin Rusya lideri Putin'in Kırım ziyaretinde de heyette bulunduğunu, bu nedenle virüs tespit edilen kişiyle temas eden herkesin testlere tabi tutulacağını yazdı. Putin'in virüs tespit edilen kişi ile teması olup olmadığı ise bilinmiyor. - MOSKOVA