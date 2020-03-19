Korona virüsü kuaförlere kepenk kapattırdı - Son Dakika
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Korona virüsü kuaförlere kepenk kapattırdı

6 saat önce

Eskişehir'de kuaförlük alanında hizmet veren birçok esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan Korana virüse önlem olarak kepenk kapattı.

Korona virüsü kuaförlere kepenk kapattırdı, System.String[]

Eskişehir'de kuaförlük alanında hizmet veren birçok esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan Korana virüse önlem olarak kepenk kapattı.


Korona virüs nedeniyle ölü ve yeni vaka sayıları her geçen gün artarken, virüsten korunmak için çeşitli önlemler alınıyor. Eskişehir'de ise insanla birebir temas halindeki kuaförlük mesleğinde hizmet veren esnafın çoğu kepenk kapattı. Bu kapsamda Emek ve 71 Evler Mahalleleri başta olmak üzere birçok kuaför makas kullanmaya bir hafta ara verdi. Konu sağlık olunca ekmek teknelerini kapatma kararı alan kuaförler, virüsün etkilerinin bir an önce azalmasını bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

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