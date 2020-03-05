Korona virüsü madencilik sektörünü yüzde 43 etkiledi - Son Dakika
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Korona virüsü madencilik sektörünü yüzde 43 etkiledi

6 saat önce

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye'de Şubat ayında maden ihracatının 282 milyon dolar olduğunu söyleyerek, Korona virüsü nedeniyle ihracatların düştüğünü söyledi.

Korona virüsü madencilik sektörünü yüzde 43 etkiledi, System.String[]

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye'de Şubat ayında maden ihracatının 282 milyon dolar olduğunu söyleyerek, Korona virüsü nedeniyle ihracatların düştüğünü söyledi.


Bilecik'te mermer ve madencilik sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Bilecik'in mermer yönünden zengin bir il olduğunu söyledi. İl, il gezerek sektörün sorunları dinlediklerini söyleyen Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:


"Şubat ayında Türkiye maden ihracatı 282 milyon dolar olurken, geçtiğimiz aya göre yüzde 4'lük bir düşüş meydana geldi. Şubat ayında doğal taş ihracatımız blok olarak 23 milyon dolar yani yüzde 43'lük bir düşüş oldu. Geçen seneki şubat ayına göre işlenmiş ihracatımız ise yüzde 13'lük bir artış olurken, onundan birim fiyatı 85 milyon dolar. Toplamda da 108 milyon dolar, totale baktığımızda yüzde 6'lık bir düşüş var. Tabi bunun nedenleri arasında şubat ayında coronavirüs çıktı bu dünya genelinde ihracat ve ithalatı biraz sıkıntıya düştü."


Toplantıya, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve Bilecik'te faaliyet gösteren maden ve mermer fabrikası sahipleri ile müdürleri katıldı. - BİLECİK

Madencilik, İstanbul, Aydın, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:41 Kaynak: İHA
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