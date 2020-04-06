Korona virüsü mutluluğa engel olamadı - Son Dakika
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Korona virüsü mutluluğa engel olamadı

6 saat önce

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru çift, daha önceden aldıkları nikah tarihleri nedeniyle, dünya evine görevleri başında ceza evinde girdi.

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Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru çift, daha önceden aldıkları nikah tarihleri nedeniyle, dünya evine görevleri başında ceza evinde girdi.


Edirne'de bulunan ceza infaz kurumlarında Adalet Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu tedbirler kapsamında tam izolasyon uygulanıyor. Ceza İnfaz Kurumları'ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirterek, herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını belirtti.


Covid 19 virüsü mutluluğa engel olamadı


Cumhuriyet Savcısı İzgeç, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli, infaz koruma memuru Aykut ve Mehtap Kuru çiftinin, daha önceden aldıkları nikah tarihi nedeniyle, söz konusu nikahlarının Covid-19 virüsü için gerekli alınan tedbirler ve izolasyonları nedeniyle, nikahlarının görevleri başında kıyıldığını belirtti.


"Bu mutlu günlerini bölmek istemedik"


Cumhuriyet Savcısı İzgeç, "05 Nisan 2020 tarihine aldıkları nikah tarihini, kurumda izole oldukları için nikahlarının kıyılmama ihtimalleri vardı. Bizlerden talepte bulundular. Bizlerde bu mutlu günlerini bölmek istemedik. Dün belediyenin nikah memurunu davet ettik. Kurumda, kendi aramızda arkadaşlarımızın nikahını kıydık. Bizlere de bu kapsamdan arkadaşlarımıza şahitlik yapmak nasip oldu. Arkadaşlarımıza tekrar mutluluklar diliyorum. Tüm personelimize bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


"'Ceza evinde evleniriz' diye şakalaşıyorduk, gerçek oldu"


Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli, infaz koruma memuru Mehtap Yalnız ve Aykut Kuru çifti de amirlerine kendilerine göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz yine bu ceza infaz kurumunda tanışmıştık. Aramızda daha önce şakalaştığımız şey, gerçek oldu. Ceza evinde evlendik" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın öngörüleri doğrultusunda uygulamaya konulan tedbirler, Edirne'de bulunan Açık, Kapalı ve F Tipi Ceza İnfaz Koruma Müdürlükleri'nde üst düzey ve titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Söz konusu ceza evine haber amaçlı giren basın çalışanları da bu kapsamda, rutin protokolden geçirilerek, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından çekim yapacakları alanlara alındı. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:47 Kaynak: İHA

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