Korona virüsü mutluluğa engel olamadı - Son Dakika
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Korona virüsü mutluluğa engel olamadı

6 saat önce

Korona virüsü mutluluğa engel olamadı Covid 19 nedeniyle dünya evine, cezaevinde girdiler Edirne'de infaz koruma memuru çift, görevleri başında evlendiler Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru çift, daha önceden aldıkları nikah tarihleri nedeniyle, dünya...

Korona virüsü mutluluğa engel olamadı

Covid 19 nedeniyle dünya evine, cezaevinde girdiler

Edirne'de infaz koruma memuru çift, görevleri başında evlendiler

EDİRNE - Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru çift, daha önceden aldıkları nikah tarihleri nedeniyle, dünya evine görevleri başında cezaevinde girdi.

Edirne'de bulunan ceza infaz kurumlarında Adalet Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu tedbirler kapsamında tam izolasyon uygulanıyor. Ceza İnfaz Kurumları'ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirterek, herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını belirtti.

Covid 19 virüsü mutluluğa engel olamadı

Cumhuriyet Savcısı İzgeç, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli, infaz koruma memuru Aykut ve Mehtap Kuru çiftinin, daha önceden aldıkları nikah tarihi nedeniyle, söz konusu nikahlarının covid 19 virüsü için gerekli alınan tedbirler ve izolasyonları nedeniyle, nikahlarının görevleri başında kıyıldığını belirtti.

"Bu mutlu günlerini bölmek istemedik"

Cumhuiryet Savcısı İzgeç, "05 Nisan 2020 tarihine aldıkları nikah tarihini, kurumda izole oldukları için nikahlarının kıyılmama ihtimalleri vardı. Bizlerden talepte bulundular. Bizlerde bu mutlu günlerini bölmek istemedik. Dün belediyenin nikah memurunu davet ettik. Kurumda, kendi aramızda arkadaşlarımızın nikahını kıydık. Bizlere de bu kapsamdan arkadaşlarımıza şahitlik yapmak nasip oldu. Arkadaşlarımıza tekrar mutluluklar diliyorum. Tüm personelimize bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"'Cezaevinde evleniriz' diye şakalaşıyorduk, gerçek oldu"

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli, infaz koruma memuru Mehtap Yalnız ve Aykut Kuru çifti de amirlerine kendilerine göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz yine bu ceza infaz kurumunda tanışmıştık. Aramızda daha önce şakalaştığımız şey, gerçek oldu. Cezaevinde evlendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın öngörüleri doğrultusunda uygulamaya konulan tedbirler, Edirne'de bulunan Açık, Kapalı ve F Tipi Ceza İnfaz Koruma Müdürlükleri'nde üst düzey ve titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Söz konusu cezaevine haber amaçlı giren basın çalışanları da bu kapsamda, rutin protokolden geçirilerek, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından çekim yapacakları alanlara alındı.

Korona virüsü mutluluğa engel olamadı

Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:29 Kaynak: İHA

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