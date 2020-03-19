Korona virüsü nedeniyle çiftçi eğitimleri de ertelendi - Son Dakika

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Korona virüsü nedeniyle çiftçi eğitimleri de ertelendi
7 saat önce
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'de örülen Korona virüsü nedeniyle Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından hayvancılara verilecek olan eğitim ileri bir tarihe ertelendi.
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'de örülen Korona virüsü nedeniyle Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından hayvancılara verilecek olan eğitim ileri bir tarihe ertelendi.
Konuı hakkında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan eğitim, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Covıd-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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