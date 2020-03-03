Korona virüsü nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi - Son Dakika
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Korona virüsü nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi

6 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX) korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Korona virüsü nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi, System.String[]

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX) korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ortadoğu'ya sıçrayan korona virüsü nedeniyle Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nın (DIMDEX -2020) iptal edildiği açıklandı. Kararın halk sağlığı yetkilileri ve hükümetle yapılan görüşmelerinin ardından alındığı belirtildi. Öte yandan fuar iptal edilmeseydi bu yıl 16-18 Mart tarihleri arasında Doha Exhibition & Convention Center'da (DECC) gerçekleştirilecekti.

Katar'da vaka sayısı 8'e yükseldi

Katar Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat'ta İran'dan tahliye edilen grubun içerisinde bir kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklayarak vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

(İHA)

Orta Doğu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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