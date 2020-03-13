Korona virüsü nedeniyle medikal ürünlerinde fahiş fiyat artışına denetim - Son Dakika
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Korona virüsü nedeniyle medikal ürünlerinde fahiş fiyat artışına denetim

6 saat önce

Eyüpsultan'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 60 eczane ve ecza deposu denetlendi.

Korona virüsü nedeniyle medikal ürünlerinde fahiş fiyat artışına denetim, System.String[]

Eyüpsultan'da yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 60 eczane ve ecza deposu denetlendi.

İstanbul Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınan talimatla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Eyüpsultan'da hizmet veren eczaneler ve ecza depoları denetlendi. Özellikle maske ve kolonya fiyatlarındaki değişiklikler denetlenerek vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetim yapılan işletmelerin evrakları incelenmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi. Bakanlıkça fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza kesiliyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Eyüpsultan genelindeki eczane ve ecza depolarının denetlenmeye devam edeceğini ifade etti. Zabıta Müdürlüğünün yaptığı denetimleri gören vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını söyledi. Vatandaşlar fahiş fiyat artışı yaptığını düşündüğü esnafı Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak ihbar edebilir.

(İHA)

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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