Korona virüsü online panelde canlı yayın ile anlatıldı - Son Dakika

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Korona virüsü online panelde canlı yayın ile anlatıldı
6 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Korona virüs) salgını, tedavi şartları, bulguları ve korunma yolları online panelde canlı yayın ile anlatıldı.
Bilecik Belediyesi tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Korona virüs) salgını, tedavi şartları, bulguları ve korunma yolları online panelde canlı yayın ile anlatıldı.
Dr. Hüseyin Altay'ın sunumuyla Korona virüs bilgilendirme online paneli ile salgın hakkında birçok bilgi paylaşıldı. Bilecik Belediyesi tarafından canlı yayın ile gerçekleştirilen online panelde salgının tanımı, insan sağlığına etkileri, salgına karşı alınabilecek tedbirler, tedavi ve bulguları hakkında detaylı bilgiler verildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
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