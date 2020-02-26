Korona virüsü Pakistan'a da sıçradı - Son Dakika
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Korona virüsü Pakistan'a da sıçradı

6 saat önce

Pakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Korona virüsü Pakistan'a da sıçradı, System.String[]

Pakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini duyurdu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü bu kez Pakistan'a sıçradı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini belirtti. Mirza, "Pakistan'daki ilk 2 korona virüsü vakasını doğrulayabilirim. Her 2 vakanın da durumu stabil. Her şey kontrol altında ve paniğe gerek yok" ifadelerini kullandı. Hastalardan birinin 22 yaşında bir erkek olduğu ve ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği ifade edildi. - İSLAMABAD

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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