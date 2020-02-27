Korona virüsü psikolojiyi de etkiliyor - Son Dakika
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Korona virüsü psikolojiyi de etkiliyor

7 saat önce

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, korona virüsünün psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Korona virüsü psikolojiyi de etkiliyor, System.String[]

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, korona virüsünün psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "2020 yılı deprem, korona virüs gibi dünyayı sarsan felaketlerle başladı. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden bildirilen ilk hastadan bu yana; dünyada, bugün itibari ile dünyada 2594 insanın hayatına mal oldu. İnsanların hayatını yaşam şeklini oldukça etkiledi. Dünyadaki tüm felaketler insanları aşırı derecede sarsar. Kaldı ki; bu hastalık gibi, sürekli ölü sayısı verilen hastalıklar insanları dehşete düşürür. Hastalığın yayılmaması için; seyahatler ertelendi, fuar, spor müsabakaları ertelendi. Aşırı tedbirli insanlar, tedbir maksatlı marketleri boşalttılar. Esasen insanları hastalıktan korunmak için; temizlik, el yıkama, maske takma ve öpüşmeme gibi öneriler her yerde önerilmektedir. Bu hastalıkla mücadelenin iki olumlu sonucu oldu: Birinci sonuç, insanlar hijyen ve hastalıkla ilgili kurallara daha fazla uydu. İkinci sonuç, ülkeler olağanüstü tedbirler almaya başladı. Bütün bunlar hastalığın beklenenden daha az yayılmasını sağladı. Ancak olumsuz sonuç insanlar aşırı endişeli bir duruma geldi" dedi.

BU DURUMUN OLUMSUZ PSİKOLOJİK SONUÇLAR DOĞURDUĞUNU İFADE EDEN DR. ÜNEY, BUNLARI ŞÖYLE SIRALADI:

"1. İnsanlar; sosyal medyada doğru ya da yanlış tüm bilgilerden aşırı derecede etkilendi. Korku ve kaygı aşırı arttı.

2. Ülkelerin bu rakamları doğru açıklamadığı yönünde bilgiler fısıltıyla yayıldı. Ancak bütün ülkeler; havaalanı ve sınır kapılarında ateş ölçümü yaparak oldukça dikkatli davrandı.

3. Hastalıkla ilgili aşırı takip, sürekli olup bitenle ilgili endişeli insanlar arttı.

4. Çekik gözlü birçok insan suçlandı ve kötü muameleye maruz kaldı.

5. Hastalık endişesi taşıyan kişilerin ruh sağlığı olumsuz yönde etkilendi.

6. Herkes aşırı bir alarm durumuna geldi.

7. İnsanlar evden çıkamayacaklarını düşünerek marketlerden stok yapmaya başladı. Hastalıktan psikolojik olarak etkilenmemek için; sadece güvenilir kaynaklar takip edilmeli, sosyal medyadan uzak durulmalı, önerilen tedbirler uygulanmalı ve devletlerin tedbirlerine daha fazla güvenilmelidir."

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Deprem, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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