Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı - Son Dakika
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Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı

6 saat önce

Korona virüsüne karşı uzmanların kelle paçayı tavsiye etmesi sakatata olan ilgiyi artırdı.

Korona virüsü sakatata ilgiyi arttırdı, System.String[]

Korona virüsüne karşı uzmanların kelle paçayı tavsiye etmesi sakatata olan ilgiyi artırdı.


Korona virüsüne karşı dünya genelinde önlemler alınırken, Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'korona virüsünden korunmak için mutlaka kelle paça için' açıklamasından sonra vatandaşlar sakatatçılara akın etti. Kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlerin birçok hastalığa faydalı olduğunu ifade eden Van esnafı, vatandaşların koruyucu özelliğinden dolayı kelle, paça ve işkembeye rağbet gösterdiğini söylediler. 30 yıldır bu meslekte çalıştığını belirten Cengiz Kuştutan isimli sakatatçı, "Şu anda eskiye göre daha fazla rağbet var. Vatandaşlar özellikle paça, işkembe ve kelleye rağbet gösteriyor" dedi.


Mir Sakatat işletmecisi Halis Gezer ise 24 yıldır bu meslekte olduğunu dile getirerek, "Kelle ve paça özellikle bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Korona virüsüne faydasını tam bilmiyoruz ama uzmanların dediği gibi iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bütün hastalığa iyi geliyor. Şu anda yüzde 60 oranında bir rağbet artışı var" ifadelerini kullandı.


"Korona virüsünün ölümcül yanı 'Mers' virüsüne göre daha azdır"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir ise korona virüsün güçlü ve hızlı yayılan bir virüs olmasına karşın ölümcül yanının daha az olduğuna vurgu yaparak, "Mers virüsüne karşı ölümcül yanı daha azdır ancak yayılma açısından hızlı yayılan bir virüs. Bizim çok dikkat etmemiz gerekir. Nitekim bu konuda Sağlık Bakanlığının takdire şayan ciddi önlemleri var. Öncelikle yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi lazım. Hijyen konusu zaten tüm Türkiye'ye yayıldı. Sebze ve meyvelerin çok yıkanması lazım. A, E ve C vitamini bakımından güçlü beslenmek lazım. Zencefil, zerdeçal, bal, propolis, karanfil, karabiberden oluşan karışım hazırlanabilir. Yine bol su içmek lazım" dedi.


Protein bakımından kelle paçanın tavsiye edilebilir düzeyde olduğunu belirten Demir, "Birçok Avrupa ülkesinde hatta uzak doğuda sarımsak ve soğan antibiyotik olarak kullanılıyor. Özellikle kelle paça da kış hastalıklarında ciddi katkı sunuyor. Yüzde 100 tedavi edebilir diyemeyiz fakat vücudun dış etkenlere karşı koruyucu olarak yenilebilir" ifadelerine yer verdi.


"Türkiye'nin geleceği açısından Sağlık Bakanlığının çok önemli olacağını düşünüyorum"


Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Sağlık Bakanlığının yaptığına dikkat çeken Demir, "Bu çok önemli. Bu dönem zaten virüslerin üreme dönemi. Mevsim geçişlerinde biz zaten biliyoruz ki virüsler çoğalıyorlar ama bunu geçen seneye kıyasladığımızda bariz bir düşüş var. Bu da Türkiye'nin önleyici ve koruyucu alanında yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor. Bu konuda halk çok yönlü olarak bilgilendirildi. Bu anlamda Türkiye'nin yakın zamanda geleceği açısından Sağlık Bakanlığının çok önemli olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - VAN

Canan Karatay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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