Korona virüsü salgını ekonomiyi de vurdu - Son Dakika

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, korona virüsü krizinin şirkette haftalık 2 milyar euroya mal olduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan ölümcül korona virüsü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörü de vurdu. Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, korona virüs krizinin otomobil üreticileri için uzun süreli sonuçları olabileceğini belirterek krizin Volkswagen'de haftalık 2 milyar euroya mal olduğunu açıkladı. VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess, Almanya'da 80 bin Volkswagen çalışanının kısa dönemli çalışma sistemine döndüğünü, tam zamanlı iş için hiçbir çalışana garanti veremeyeceklerini bildirdi.

Giderleri düşürdüklerini ve kritik olmayan projeleri durdurduklarını ifade eden Diess, krizin Almanya ile sınırlı olmamasından dolayı uluslararası şirketlerin korona krizinden daha fazla etkilendiğini belirtti. VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess, otomobil üretimini Almanya'da 9 Nisan'a kadar durdurduklarını ifade ederek hijyen çalışmalarının yeniden düzenlenmesini sağlayacaklarını ve salgının seyrine göre yeniden yapılanmaya gideceklerini aktardı.

(İHA)