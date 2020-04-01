Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua - Son Dakika

Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua edildi.



Korona virüsü salgını nedeniyle Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken, İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlarının sadece namazlarını kılmasına izin veriliyor. İslami Vakıflar Dairesindeki bir çalışan Korona virüsten korunmak için bomboş kalan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar için dua etti. Öte yandan Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatıldı ancak ezan okuması devam ediyor. - KUDÜS