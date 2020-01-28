Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika

Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'de yeni tip korona virüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Çin'de yeni tip korona virüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 4 bin 535'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 100'ünün salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde olduğu belirtildi. Komisyonun açıklamasında, hastalığın solunum yolunun yanı sıra fiziksel temasla da bulaşabildiği vurgulandı.

Virüsün kuluçka süresinin ortalama 3 ila 7 gün arasında olduğu belirtilen açıklamada, şu ana kadar azami 14 günlük kuluçka süresinin gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, yeni korona virüsünün SARS ile yüzde 85 benzerlik taşıdığı kaydedildi.

Başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında son durumla ilgili bilgi veren yetkililer, koruyucu giysiler gibi bazı tıbbi malzemelerde eksiklik yaşandığını da kabul etti. Hastalığa bağlı ölüm oranının ise yüzde 3'ün altında hesaplandığı ifade edildi. Çin Ulusal Göç İdaresi de tüm Çin vatandaşlarına salgının önlenmesi için sınır ötesi hareketliliğin azaltılması gerekçesiyle tüm yurt dışı seyahatlerini erteleme önerisinde bulundu. Çin'de 30 Ocak'ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatili 2 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106'ya yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu
Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı Çin'de yaşayan İslahiyeli işletmeciden, koronavirüs uyarısı Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:00:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü salgınında ölü sayısı 106'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]