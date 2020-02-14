Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383'e çıktı - Son Dakika
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Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383'e çıktı

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383'e çıktı.

Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383'e çıktı, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 383'e çıktı.

Çin'de yeni korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 5 bin 90 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının ise 64 bin 627'ye çıktığını açıkladı. Komisyon, ülke genelindeki can kaybı sayısının ise 121 arttığını, ölümlerden 116'sının Hubei eyaletinde meydana geldiğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 723'e ulaştı. Hubei eyaletinde de Perşembe günü 4 bin 823 yeni vaka kayıtlara geçti. Hubei'de Perşembe gününe ait verilerin yeni teşhis yöntemi kullanılarak hesaplandığı kaydedildi. Yeni yönteme göre, klinik teşhisi konulmuş kişiler de teyitli vakalara dahil ediliyor.

Çin ana karası dışında daha önce Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da birer can kaybı meydana gelmişti.

(Cenk Özkömür/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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