Korona virüsü salgınında yeni iddia - Son Dakika
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Korona virüsü salgınında yeni iddia

7 saat önce

Çinli uzmanlar, ölümcül korona virüsünün yarasalardan insanlara, karıncayiyenler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini duyurdu.

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Çinli uzmanlar, ölümcül korona virüsünün yarasalardan insanlara, karıncayiyenler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini duyurdu.


Çin'den dünya geneline yayıldığı düşünülen ölümcül korona virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çinli uzmanlar, karıncayiyenlerden alınan genlerin, korona genleriyle yüzde 99 benzerlik gösterdiğini bu nedenle yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen virüsün taşıyıcısının karıncayiyenler olabileceğini açıkladı. Çin Güney Tarım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu tespitin virüse karşı alınacak önlemler için önemli bir gelişme olduğu ifade edildi. Hong Kong Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden Profesör Dirk Pfeiffer ise, alınan genlerin temsili olduğunu bu nedenle bu tespitin yanlış olabileceğini belirtti.


Öte yandan karıncayiyenler, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen yasa dışı yollarla en çok ticareti yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor. Karıncayiyenler, Çin gibi birçok Asya ülkelerinde yemek olarak tüketilirken, birçok ilacın üretiminde de kullanılıyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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