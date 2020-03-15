Korona virüsü salgınını fırsata çeviren yankesicilere "Maske" operasyonu

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüsü salgınından korunmak için maske takılmasını fırsat bilerek yankesicilik yapan 4 kişiyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başkentte maskeli yankesicilerle alakalı gelen istihbaratı değerlendirmeye aldı. Polis yaptığı çalışmada, 4 şüpheli isme ulaşarak 10 farklı olayı aydınlatmayı başardı. Şüpheli isimler polis tarafından bir süre takip edildi. Yeni tip Korona virüsü salgınından korunmak için takılan maskeler, yankesiciler tarafından tanınmamak için kullanıldı. Maskeli yankesicilerin özellikle otobüs duraklarında ve metro girişlerinde bekledikleri, gözlerine kestirdikleri bir kişiyi ise aralarına alıp yarım daire şeklinde konumlanarak sıkıştırdığı, ardından vatandaşın montunun cebinde bulunan telefonu çekerek çaldıkları tespit edildi.



Çay bahçesinde buluşup kendi aralarında görev paylaşımı yapıyorlardı

Şüpheliler yankesicilik yapmaya çıkmadan önce her gün sabah saat 10.00 ila akşam saat 18.00 sıralarında aynı çay bahçesinde buluşup organize oldukları ve görev paylaşımı yaptıkları belinlendi.



Polis çalışmalarını origami titizliğinde yürüttü

Polis yankesicilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmaları origami titizliğiyle yürüttü. Hiçbir noktayı atlamayan polis, şehir güvenlik kameraları ile plaka tanıma sistemlerine varana kadar tüm kameraları didik didik inceledi. Yankesicilik vakıalarının gerçekleştirdiği otobüsler ile metro girişlerini tek tek tespit eden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelileri tespit ederek fiziki takip sonucunda her zaman buluştuklarını çay bahçesinde yakaladı. 4 şüpheli Emniyete getirilerek ifadeleri alındı, ardından adli makamlara teslim edildi.