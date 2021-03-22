Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! - Son Dakika

Korona virüsü 'Samsunlu' oldu!

22.03.2021 14:55

Simidi, pidesi ve nohutluyla anılan Samsun artık virüsü ile anılır hale geldi.

Simidi, pidesi ve nohutluyla anılan Samsun artık virüsü ile anılır hale geldi. Wuhan'da doğan korona virüsü 'Samsunlu' olma yolunda hızla ilerliyor.

Çin'den yola çıkan virüs diyar diyar gezdi ancak en çok Samsun'u sevdi. Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edilmediği sürece de şehirden ayrılacak gibi gözükmüyor. Bu sıralar Samsun'un 'yeşil' ile arası iyi değil. Giresunspor mağlubiyetiyle yeşil sahada kaçırılan liderlik, kıpkırmızı bir tabloda vaka yoğunluğunda yakalandı.

Samsun yüz binde 508,97 vaka yoğunluğu ile üçüncü kez liderliği gördü. 6 bin 902 vakanın bulunduğu şehirde denetimler sıklaştırıldı. Virüsün şehirde yerleşmemesi için tedbirler artırılıyor. Yoğun kullanılan caddelere HES kodsuz girilemiyor. Ateş ölçümü de beraberinde yapılıyor. Bir an evvel normalleşmek isteyen Samsunlular tedbirlere riayet edilmesini istiyor.

"HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİN TÜRKİYE GENELİNDE LİDERLİĞİNİ YAPIYORUZ"

Vatandaş Kadem Civelek, "Hiç istemediğimiz bir şeyin Türkiye genelinde liderliğini yapıyoruz. İnsanlarımızı biraz duyarsız. Vali Bey çok uğraşıyor ancak insanlarda bir duyarsızlık var. Ben Samsun halkının bu zamana kadar çok şeylerde öncelik yaptığını da biliyorum. Ancak bu korona virüs ne hikmetse üstümüze yapıştı. Çin'de bulundu, Samsun sahiplendi. Onun için insanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan, Samsun halkından daha dikkatli olmasını, kapalı alanlarda bilhassa kalmamalarını rica ediyorum. Söylenecek başka bir şey yok maske, tedbir, hijyen" dedi.

EV ZİYARETLERİNDEN YAYILIYOR

Vatandaşlar virüsün en çok ev ziyaretlerinden yayıldığını dile getirerek, "Özellikle Samsun'da biz gidiş gelişleri çok severiz. Evlerde yaş günleri, bayanların bir araya gelmesi. Komşulara gidip gelme ondan" dediler.

"FİLYASYON EKİPLERİNİN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMESİ DE ETKİLİ OLUYOR"

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya göre ise bir sebep de filyasyon ekiplerine eksik bilgi verilmesinde ileri geliyor. Vali Dağlı bunu şu şekilde açıklayarak uyarıyor: "Bir süredir Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşlarımızın temaslı listesini filyasyon ekiplerimize eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195. maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

(İHA)

Korona virüsü 'Samsunlu' oldu!
Korona virüsü 'Samsunlu' oldu!
Korona virüsü 'Samsunlu' oldu!
Korona virüsü 'Samsunlu' oldu!

Çin Halk Cumhuriyeti, Giresunspor, Samsun, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! - Son Dakika


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