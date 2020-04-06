Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı... - Son Dakika

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Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı...
6 saat önce
Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma alındığı duyuruldu.
Korona virüsü semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma alındığı duyuruldu. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:26 Kaynak: İHA
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