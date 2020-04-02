Korona virüsü sokak hayvanlarını da vurdu - Son Dakika

Korona virüsle birlikte sokakta yaşayan hayvanlar da zor günler geçiyor. Vatandaşlar evlerde kalınca sokak hayvanları da sahipsiz kaldı. Duyarlı vatandaşlar her şeye rağmen onlara sahip çıkmaya çalışıyor. Son olarak İnegöl Belediyesinde temizlik görevlisi olan bir kişi sokakta bulduğu yavru kediye sahip çıktı. Belediyeye getirilen kedi İnegöl Sahipsiz Hayvan Merkezi'ne teslim edildi.



Korona virüs insanları öldürmeye devam ederken, sokak hayvanları da zor günler geçiyor. Milyonlarca insan süreci evlerinde geçirirken sokak hayvanlarıyla ilgilenenlerin sayısı da azaldı. Ancak duyarlı olan vatandaşlar yine de onlara sahip çıkmaya çalışıyor. Son olarak İnegöl Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan bir kişi yolda bulduğu yavru kediye sahip çıktı. Temizlik görevlisi kediyi alarak İnegöl Belediyesine getirdi. Burada çözüm merkezine teslim edilen kedi daha sonra tedavisi yapılmak üzere İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım Tedavi Merkezine teslim edildi. - BURSA