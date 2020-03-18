Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılar serbest bırakıldı - Son Dakika

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Korona virüsü sonrası kendini sağlıkçı olarak tanıtan dolandırıcılar serbest bırakıldı
6 saat önce
Sakarya'da kendini sağlık çalışanı olarak tanıtan ve korona virüsü testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı.
Sakarya'da kendini sağlık çalışanı olarak tanıtan ve korona virüsü testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı.
Sakarya'da kendilerini sağlık çalışanı olarak tanıtan ve korona virüsü testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 3'ü kadın toplam 9 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:19 Kaynak: İHA
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