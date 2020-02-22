Korona virüsü şüphesiyle İran vatandaşları Tiflis'te hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Gürcistan'a gelen İran vatandaşları korona virüsü şüphesiyle Tiflis'te hastaneye kaldırıldı.



Gürcistan'a gelen üç İran vatandaşı, korona virüs şüphesi nedeniyle başkent Tiflis'teki Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde doktorların nezaretine alındı. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, dün İran'dan gelen ve aynı ailenin üyesi olan üç İran vatandaşı Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. "İran'da koronavirüs durumunun kötüleştiğini onaylıyorum" diyen Amiran Gamkrelidze, "Gürcistan'a gelen İran vatandaşlarından şüpheli olanlar anne ve iki çocuğu" dedi.



İran'daki korona virüs ölümlerine değinen Gamkrelidze, "Son günlerde İran'da ölümler resmi olarak teyit edildi. Bu nedenle bizde uygun önlemleri almayı düşünüyoruz. Buna ilişkin bakanlık ve ilgili departmanlar çalışıyor, çünkü bu ülke ile aktif bir iletişimimiz var. İran'daki salgın durum kötüleşirse, mutlaka uygun önlemler alınacaktır" İfadelerine yer verdi.



Gamkrelidze, "Bu üç İran vatandaşına gelince ise ülkeye girdiklerinde, birinin ateşi ve ilgili semptomları vardı, bu yüzden onları Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldılar, çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. - TİFLİS