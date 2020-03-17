Korona virüsü tatili bir şehri boşalttı - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından binlerce üniversitelinin bulunduğu Yahşihan ilçesinde cadde ve sokaklar boşaldı, esnaflar ise müşterisiz kaldı.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Yahşihan ilçesindeki 38 bin öğrenci şehri terk etti, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı esnaflar da müşterisiz kalınca kepenk kapatmak zorunda kaldı. Geçimlerini üniversiteli öğrencilerden sağladıklarını belirten market ve büfe işletmecileri, hayalet şehir olarak adlandırdıkları Yenişehir Mahallesi'nde müşterisiz kaldıkları için dert yandı.



"Burası hayalet şehir oldu"



Yenişehir Mahallesi'nin sadece öğrencilere hitap ettiğini anlatan büfe işletmecisi Mehtap Toyran, okulların tatil edildiğini öğrenen bütün öğrencilerin bir anda gittiğini söyledi. Toyran, "Yenişehir sadece öğrencilere hitap eden bir yer. Onlar gidince sürekli tatil oluyor zaten bundan şikayetçiyiz. Her hafta sürekli tatil, 3 gün tatil veriyorlar bir hafta gelmiyorlar. Bizim işimiz de öğrenciyle. Şimdi de okullar tatil oldu. Çok mu iyi oldu? Bence hiç de iyi olmadı. Neden? Hepsi ayrı ayrı memleketlere gittiler. Şimdi iki gün sonra okullar açılacak. Okul açılınca ne olacak? Hepsi nasıl geleceğini biliyor muyuz? Hepsi ayrı ayrı kimi İstanbul kimisi İzmir. Herkes her yere dağıldı. Şimdi geldiklerinde iyi mi olacak? Hayır. Neden? Hepsi toplu belki hastalık getirecekler oradan. Bence en iyisi kalmalarıydı. Herkesin yerinde kalmasaydı. Çok yanlış oldu yani gitmeleri. Burası hayalet şehir oldu. Birden gittiler bir anda hemen akşam boşaldı. Nasıl haberlerde dedi bugün boşaltılacak anında hemen herkes gitti" şeklinde konuştu.



"Dezenfekte işlemini devam ettiriyoruz"



Korona virüsü tedbirlerinin mantıklı olduğu belirten kafe işletmecisi Ali Enes Tezen, "Yaklaşık 38 bin nüfusu olan üniversite şehrinde şu anda korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrencilerin hepsi memleketlerine döndü. Korona virüsü tedbirleri gayet mantıklı ve bu çerçevede insanların daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz tedbirlerimizi aldık. Dezenfekteler devam ediyor. Dezenfekte çalışmasında zaten ilk bu haberlerin açıklanmasıyla birlikte yaptık. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı dezenfekte şirketi ile birlikte çalıştık. Elimizden geldiğince dezenfekte işlemini devam ettiriyoruz. Kurallara uyuyor elimizden geldiğince bu virüsü bertaraf etmeye çalışıyoruz" dedi.



Bir üniversite öğrencisi de, "Herkes gitti biz biraz geç kaldık. Biz de bugün gidiyoruz. İlk başlarda burada otobüs bileti bulamadık. Herkes hatta 1-2 gün geç gitti. Bize de şimdi gitmek nasip oldu, yolculuk Ankara" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE