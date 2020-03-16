Korona virüsü tedbirleri - Son Dakika
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Korona virüsü tedbirleri

7 saat önce

Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğinin bildirilmesi üzerine, bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da cemaatle geçici bir süreliğine son namaz kılındı.

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Türkiye genelinde korona virüsü nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğinin bildirilmesi üzerine, bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da cemaatle geçici bir süreliğine son namaz kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar, önlem olarak kararı uygun bulduklarını aktardı.


Bugün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş'ın, eni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini bildirdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da karar kısa sürede duyuldu. Kararı ikindi namazı sırasında camide duyan vatandaşlar, cemaatle son namazı kıldı.


Türkiye'nin bu hastalılardan kurtulmasını temenni eden camiye gelen vatandaşlardan Tayip Ölçüçüoğlu, "İnsanlar kendilerini biraz muhafaza etmelidir. Hastalık sonuçta bunu daha fazla yayılmaması için iyi olmuş" dedi.


Böyle şeyler insanlar için bir uyarı olduğunu aktaran Osman Kulak, "Allah ve resulün yolunda gitmemiz için bizlere bir uyarısıdır. Tedbirler çok önemli dikkat etmemiz lazım. Bu salgın bir metre uzakta bile geçiyormuş. Böyle bir önlem alınması bence uygun. Diyanet işlerinin aldığı bu karara ben katılıyorum. Bir süre cemaatten mahrum kalacağız ama ülkemiz milletimiz için hayırlı olacaktır" diye konuştu.


Öte yandan tüm kentlerde olduğu gibi Elazığ'da da günlük olarak camilerde dezenfekte çalışmalarının devam edeceği, isteyenlerin ibadetlerini bireysel olarak camide yapabileceği duyuruldu. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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