Korona virüsü tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi - Son Dakika
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Korona virüsü tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi

6 saat önce

Korona virüsü tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi Zonguldak'ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.

Korona virüsü tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.

Merkez balıkçılar çarşısı esnaflarından 44 yaşındaki Cihat Ay, son günlerde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların balıkhaneye uğramadığını ve getirmesi gereken gıdaların başında balık olduğunu söyledi. 15 Nisan 2020 Tarihi itibari ile av yasağının başlayacağını söyleyen balıkçı Cihat Ay, Tezgahlardaki balık çeşitlerinin son balık çeşitleri olduğunu belirtti. Ay, "Bu virüsten dolayı işlerimizde düşüş var. Piyasaya göre balık fiyatları uygun bence. Protein açısından da bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacı var. Doktorlar da balık tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Dünya geneline yayılan koronvirüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde duruyor. Çarşıya inen balık alıp evine çıkıyor. Ama satışlarımız son bir kaç gündür durgun" diye konuştu.

Balık fiyatları ise şu şekilde; Hamsinin kilosu 15 TL İstavrit 25 TL, Mezgit 25 TL, Levrek tanesi 15 TL, Somon kilosu 35 TL, Çipura tanesi 25 TL'den satışa sunuluyor.

Korona virüsü tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

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