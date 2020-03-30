Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri - Son Dakika Ekonomi

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi, kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü tehlikesine karşı toplumu bilgilendirecek içerikler üretmeye devam ederken bu kez e-alışveriş yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü tehlikesine karşı toplumu bilgilendirecek içerikler üretmeye devam ederken bu kez e-alışveriş yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.


Koronavirüs ile mücadele adına birçok mağaza ve iş yeri pandemi durumunda insan sağlığını tehdit ettiği için geçici süreli olarak kapatıldı. Bu doğrultuda insanlar, gıda, temizlik ve tekstil gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere online alışverişe yöneldi. Tamamen güvenli bir e-alışveriş sürecinin gerçekleşmesi adına gerekli bilgileri tüketicilerle paylaşan Anadolu Üniversitesi, hazırlanan infografiklerde farklı birçok noktaya dikkat çekti. Toplum sağlığını korumak adına evden çıkmamaya gayret gösteren insanların, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere e-alışverişe yönelmelerini tavsiye eden üniversite yetkilileri, sanal ortamdan yapılacak güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gerekenleri hazırladıkları infografiklerde sıraladı.


İşte güvenli e-alışveriş için dikkat edilmesi gerekenler


Üniversite yetkililer konu ile ilgili yaptığı açıklamada e- alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken konularını şu şekilde belirtti:


"İnternet üzerinden alışveriş yaparken tercih edeceğimiz siteler, SSL sertifikasına sahip olmalıdır. SSL sertifikası, bir sitenin belirli şartları karşılayarak elde edebildiği ve kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunduğunu kanıtlayan belgedir. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yapıldığında, kimlik ve kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır. Böylelikle 3'üncü şahısların ihtimali ortadan kalkar. Online bir alışveriş sitesinin bu sertifikaya sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz. Hiçbir internet sitesi, kartınızın 4 haneli şifresine hiçbir aşamada ihtiyaç duymaz. Bunun yerine kartınızın arkasında bulunan 3 haneli CVV kodu kullanılır. Bu kod kredi kartı şifresi değildir. Sadece alışverişinizde kartınızı kullanmanızı saptayan bir doğrulama aracıdır. Kendi kişisel bilgisayarınız veya cep telefonunuz dışında bir yerden internet alışverişi yapmayın. Ortak kullanıma açık bilgisayarlarda, alışveriş için kullandığınız bilgilerin kaydedilip edilmediğinden emin olmazsınız. Bu sebeple güvendiğiniz teknolojik aletleri araç olarak kullanın. Her kredi kartının veya banka kartının internet üzerinden alışveriş için belirli bir limiti mevcuttur. Bu sebeple kartlarınızın online alışveriş limitini kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyin. Ayrıca her alışveriş sonrası cep telefonuna gönderilecek mesaj, bankaların kullanıcılarına sağlaması gereken bir yükümlülüktür. Harcamalarınızdan sonra bir uyarı mesajı gelmiyorsa bankanızla iletişime geçin. Alışverişlerinizi "3D Secure" yani telefonunuza gelen SMS onay kodu ile tamamlayın. Eğer telefonunuza onay kodu gelmiyor ve işlem otomatik olarak tamamlanıyorsa, bankanızdan kartınızın bu özelliğini aktif etmesini talep edin. Online alışverişlerinizde, tıpkı yüz yüze gerçekleştirdiğiniz alışverişlerdeki haklar gibi pek çok hakka sahipsiniz. Bu sebeple her alışverişinizde mail üzerinden veya gelen ürünle beraber garanti belgesi ve faturanın tarafınıza ulaştığına emin olun. Unutmayın ki her türlü iade, iptal ve cayma hakkınızda bu belgelere ihtiyaç duyulacaktır. Alışveriş yaptığınız site ile uzlaşamadığınız durumda Tüketici Hakem Heyeti bu belgeleri sizden talep edecektir. Bu noktalara dikkat edildiği takdirde, internet üzerinden yapılan alışverişlere güvenmekte bir sakınca yoktur. Tüketicilere düşen sorumluluk, haklarını bilmek ve bireysel önlemleri almaktır. Güvenli e-alışveriş ile Korona virüsünden uzak ve pratik bir şekilde tüm ihtiyaçlarımızı giderebiliriz." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
16:05
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi         
14:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 17:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]