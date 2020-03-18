Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar - Son Dakika
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Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.

Korona virüsü tedbirlerini video çekerek anlattılar, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık ile devlet hastanesinin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçedeki protokol üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüsünden korunmanın 14 kuralını video çekerek anlattı.


Son günlerde dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de vakası görülen Covid-19 korona virüsü ile ilgili, Sağlık Bakanlığının önlem ve tedbir çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen Korona virüsünden korunmanın 14 kuralı da, bu salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor. İlçedeki tedbir çalışmaları kapsamında çeşitli uygulamalar yapan Kula Kaymakamlığı ile Kula Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının korona virüsünden korunmanın 14 kuralı olarak yayımladığı kuralları, video klip çekerek anlattı. Toplumun her kesiminin bu kurallara uyması gerektiğini vurgulayan protokol üyeleri, bu süreçte vatandaşların panik halinde olmamalarını, fakat gerekli tedbirleri de alması gerektiğini söyledi.


Kula Kaymakamı Kemal Duru, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluş başkanlarının yer aldığı video ile korona virüsünden korunmanın 14 kuralının önemine dikkat çekmek istediklerini dile getirdi. Dünyayı saran ve ülkemizde de görülen bu virüs ile mücadelede çok basit önlemler alınarak korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu söyledi. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:52 Kaynak: İHA

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